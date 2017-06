Robert dei Massive Attack detto Banksy, svelata l'identità del writer dei misteri

Già, perché alla radio gli è sfuggito quel "non per mancanza di rispetto per Robert, che è un grande artista" mentre stava parlando proprio dei disegni di Banksy e del business nato intorno alla sua arte. Come, non era anonimo?



Ed ecco allora che la voce che gira da tempo trova un'altra conferma. Il graffitaro dei misteri ha un nome e una faccia, quella del fondatore della band che viene da Bristol. Guarda caso, anche Banksy è di Bristol, come lo stesso Goldie.



D'altra parte, ad azzardare che Banksy fosse in realtà l'artista dei Massive era già stato, tempo fa, Craig Williams, che sul "Daily Mail" aveva pubblicato un servizio in cui sottolineava le strane coincidenze delle tappe della band con la comparsa di graffiti firmati Banksy. La gaffe in diretta radiofonica di Goldie fa pensare che Williams non si fosse sbagliato.