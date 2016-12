Continua la caccia a Banksy . L'artista, noto per i suoi murales e per non aver mai rivelato la sua identità, potrebbe essere stato "smascherato". Secondo un giornalista investigativo britannico, Craig Williams, dietro Banksy potrebbe infatti celarsi niente di meno che Robert "3D" Del Naja , membro della band di Bristol dei Massive Attack .

Banksy, l'ultima incursione è in una scuola di Bristol 1 di 10 LaPresse LaPresse Banksy, l'ultima incursione è in una scuola di Bristol Banksy ha lasciato di nuovo il segno. Questa volta sul muro di una scuola elementare di Bristol, nel Regno Unito, la Bridge Farm Primary. Il murales mostra un bambino con un bastone che spinge una ruota in fiamme. A scoprirlo, alle 6.55 di lunedì mattina, è stato il guardiano, Jason Brady, incredulo. Accanto all'opera c'era una lettera in cui Banksy spiega che è un riconoscimento per il fatto che in quella scuola gli è stata intitolata un'aula. "Cara Bridge Valley School, grazie per avermi intitolato un'aula. Fate una foto. Se non vi piace, sentitevi liberi di aggiungere cose. Sono sicuro che i maestri non si dispiaceranno. Ricordate: è sempre più facile ottenere il perdono che il permesso", si legge nella lettera, che si intitola "Caro guardiano".

Secondo Williams diversi gli indizi che porterebbero "all'identificazione": tra queste il fatto che Robert "3D" Del Naja nasca come graffittaro e, soprattutto, che le apparizioni in giro per il mondo dei murales di Bansky, in molte occasioni, abbiano coinciso con città in cui subito prima, o subito dopo, i Massive Attack si sono esibiti. 3D, come è comunemente noto il musicista, inoltre non ha mai fatto mistero di aver conosciuto e stretto amicizia con l'artista. Qualcosa di più di un'amicizia, secondo Williams: una vera e propria "identificazione".