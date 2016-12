Londra, università scopre l'identità del re dei graffiti Banksy

Gli studiosi della "Queen Mary University" di Londra sono convinti di aver scoperto l'identità dell'artista Banksy , noto in tutto il mondo per i suoi graffiti: si tratterebbe di Robin Gunningham. Ci sarebbe una prova scientifica: è stata utilizzata una tecnica di localizzazione geografica, presa in prestito dalla lotta al crimine, che ha permesso di trovare corrispondenze fra i luoghi dove sono apparse le opere e indirizzi associati a Gunningham.

Già il Mail on Sunday nel 2008 era arrivato alle stesse conclusione, svelando l'identità dell'artista. Secondo gli studiosi, questa tecnica potrebbe avere un importante utilizzo nell'anti-terrorismo, ad esempio per analizzare i luoghi frequentati da estremisti, come quelli in cui si distribuiscono volantini o fanno graffiti sui muri, in modo da individuare potenziali attentatori.