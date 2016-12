Milano, lo Studio Guastalla presenta la mostra collettiva "La Lune en Rodage"

Lo Studio Guastalla presenta la mostra " La Lune en Rodage ": aperta al pubblico dal 12 maggio all' 1 ottobre , l'esposizione offre una vasta panoramica di opere - in edizione limitata - di celebri artisti del Novecento, tra cui Fontana , Klein, Burri, Christo, Pistoletto, Manzoni e Warhol . Tra gli artefatti esposti, un’ assoluta rarità : i tre volumi riuniti de "La Lune en Rodage" - da cui il titolo della mostra - editi dall'editore Carl Laszlo, che compongono uno spaccato ricchissimo delle avanguardie artistiche europee tra anni ’50 e ‘70.

Allo Studio Guastalla arrivano i capolavori del Novecento 1 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa Allo Studio Guastalla arrivano i capolavori del Novecento Michelangelo Pistoletto, "Chiavi in Mano", 2014 2 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa Allo Studio Guastalla arrivano i capolavori del Novecento Yves Klein, "La Terre Bleu", 1957-1990 3 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa Allo Studio Guastalla arrivano i capolavori del Novecento Ettore Sottsass, "Vaso", 1968 4 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa Allo Studio Guastalla arrivano i capolavori del Novecento Rodolfo Aricò, "Scatola Verde", 1968 5 di 5 Ufficio stampa Ufficio stampa Allo Studio Guastalla arrivano i capolavori del Novecento Fausto Melotti, "Scultura A (i Pendoli)", 1968 leggi dopo slideshow

La "Lune en Rodage" è un vero e proprio capolavoro: i tre volumi - maneggevoli e non ingombranti - sono una vera e propria collezione d’arte portatile, che un appassionato cosmopolita e nomade può portarsi sempre appresso. Sono inoltre ricoperti da una copertina rigida - diversa per ogni tomo - in tela grezza, realizzata con carta che imita il legno, tessuto damascato, e viti che tengono insieme i fogli con le varie opere.