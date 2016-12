11 marzo 2015 Gli studiosi: "Ritrovati a Madrid i resti di Miguel de Cervantes e di sua moglie" Le ricerche nella chiesa delle Trinitarie scalze di Madrid vanno avanti da mesi. Scettico invece il Comune: i frammenti recuperati "sono in pessimo stato" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:29 - Gli studiosi che da mesi conducono le ricerche sui resti del padre di don Chisciotte, Miguel de Cervantes, sono convinti di aver ritrovato le ossa dello scrittore e di sua moglie, Catalina de Salazar. I resti sono stati rivenuti nella chiesa delle Trinitarie scalze di Madrid. Il Comune madrileno, che finanzia i lavori, invita alla cautela: i frammenti recuperati "sono in pessimo stato".

Il Comune fa sapere che al momento "non si può garantire si tratti dei resti di Cervantes e della moglie". Le presunte ossa del grande autore spagnolo sono state ritrovate assieme a materiale organico di vari adulti e bambini in una delle cripte. Il sito di recupero, tuttavia, non corrisponde al punto in cui l'autore del Don Chisciotte fu sepolto nel 1616, bensì l'area in cui la salma fu successivamente trasferita nel 1673, quando cominciarono i lavori di riforma della chiesa, ubicata nel quartiere de las Letras di Madrid.



"Non troveremo Cervantes con il suo nome iscritto sul feretro", ha ironizzato il medico forense, Francisco Etxebarria, che guida la squadra di ricercatori. I particolari del ritrovamento saranno resi noti in una conferenza stampa al Comune di Madrid, ancora senza data. L'istituzione ha promosso e finanziato le ricerche dei resti di Cervantes, del quale si celebreranno i 400 anni dalla morte nell'aprile 2016, devoto dell'ordine delle Trinitarie scalze, che lo salvarono da cinque anni di prigionia ad Algeri.