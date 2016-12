Francia, ritrovato presunto dipinto di Caravaggio: è una nuova versione del "Giuditta e Oloferne"

E' stato ritrovato - forse - un nuovo dipinto di Caravaggio . A Tolosa, nel sottotetto di una vecchia casa, giaceva una riproduzione del noto dipinto Giuditta e Oloferne, simile a quello conservato alla Galleria d'Arte Antica di Roma (in Palazzo Barberini). I primi a credere che la tela sia opera del pittore italiano sono stati alcuni esperti d'arte francesi, a cominciare al Ministero della Cultura che ha decretato il divieto d'uscita del dipinto, ora decretato come " tesoro nazionale ".

"Quest'opera recentemente scoperta è di un grande valore artistico, potrebbe essere identificata come una composizione di Caravaggio" - si legge nel decreto del Governo in Gazzetta Ufficiale. Il dipinto, conservatosi in ottime condizioni, è stato ritrovato dopo una fuga d'acqua dalla soffitta in cui per 150 anni ha "riposato" indisturbato. I proprietari della vecchia casa in cui l'opera si trovava sono discendenti di un ufficiale dell'esercito napoleonico.