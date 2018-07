Easy Rider a Torino: la moto si trasforma in arte a Venaria Reale

C'è tempo fino al 24 febbraio 2019 per visitare "Easy Rider - Il mito della motocicletta come arte", la mostra ospitata dalla Reggia di Venaria Reale. Dalla Yamaha di Valentino Rossi alla Ducati di Casey Stoner, dal chopper di "Easy Rider" alla Triumph Bonneville di Steve McQueen ne "La Grande Fuga", corse e cinema si uniscono all'arte contemporanea in un'unica esposizione dedicata alle due ruote. Tra le opere presenti dentro le mura della Reggia, l'"Autoritratto con moto" di Antonio Ligabue e "Travel, live in USA" di Luigi Rocca.