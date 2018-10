Dalla tradizione orale arriva la prima raccolta di storie della buona notte: "Nonno, mi racconti una fiaba?"

Così prendono vita trenta gioielli narrativi : un progetto editoriale che nasce dalla volontà delle due aziende, Koran Italia e Gribaudo, casa editrice del Gruppo Feltrinelli specializzata in libri illustrati per adulti e bambini, di riscoprire e valorizzare l'eredità della tradizione orale , guidando le nuove generazioni alla riscoperta della ricchezza di valori e insegnamenti che solo i nonni possiedono. Un affascinante album illustrato che, attraverso le fiabe raccontate dalla viva voce di nonni veri, celebra il loro importante ruolo nel tramandare con amore la magia delle fiabe. Storie che faranno rivivere ai grandi i ricordi della propria infanzia e che trasmetteranno ai piccoli tutta la ricchezza e il fascino della narrazione orale.

"In questo volume abbiamo raccolto, tramite il prezioso aiuto degli educatori e delle educatrici, le storie della buona notte che veri nonni, ospiti delle nostre residenze per anziani, raccontavano a figli e nipoti, o addirittura che venivano raccontate loro quando erano piccoli. I nonni che ce le hanno donate provengono da tutta Italia e da luoghi molto diversi tra loro, ma queste storie descrivono un mondo familiare a tutti, al di là del tempo e dello spazio", spiega Mariuccia Rossini, presidente e amministratore delegato di Korian Italia e ideatrice del progetto.



"Dopo il successo del primo volume di racconti, miti e leggende, realizzato in collaborazione con Korian, abbiamo deciso con piacere di proseguire il percorso della narrazione per i più piccoli continuando ad attingere alla saggezza e al patrimonio di vita degli anziani. La fiaba rappresenta un momento importante nella crescita di ogni bambino perché gli consente di comprendere le sue emozioni e di affrontare le sue paure al sicuro fra le braccia di chi lo ama", aggiunge Massimo Pellegrino, direttore editoriale di Gribaudo.



Una fiaba in anteprima per i lettori di Tgcom24: