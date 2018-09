Fare i nonni è un lavoro che vale quasi 2.000 euro al mese

Accompagnano i nipoti a scuola e dal pediatra, gli preparano da mangiare e li aiutano anche con i compiti a casa. Un lavoro prezioso quello dei nonni che corrono in soccorso dei figli lavoratori e che offrono loro anche un sostegno di tipo economico. Secondo una ricerca condotta da Ipsos, sono il 40% gli italiani anziani che aiutano le famiglie dei figli e pare che gli facciano risparmiare quasi 2.000 euro al mese. ProntoPro, il portale che mette in contatto la domanda con l'offerta di lavoro, ha calcolato uno stipendio ideale per tutti quei nonni lavoratori a tempo pieno. Ma niente paura, per loro più che un impiego è solo un piacere. Circa il 77% degli anziani italiani – fa sapere Ipsos – dichiara di sentirsi utile quando si occupa delle faccende domestiche e si prende cura dei nipoti.

Per calcolare lo stipendio medio, stimato in 1.876 euro al mese, il portale ProntoPro ha preso in considerazione tutte le attività svolte sia dentro che fuori casa, con le relative paghe orarie a seconda della tipologia di prestazione offerta.



Tutto il tempo dedicato al gioco e al divertimento dei nipoti costerebbe a mamma e papà cinquanta euro a ora. Si pensi al nonno autista che mediamente impiega sei ore settimanali per accompagnare i bambini a scuola, dal pediatra o in piscina. Per questo scopo è previsto un compenso settimanale di 15 euro. Così come le ripetizioni per lo svolgimento dei compiti potrebbero fruttare ben 60 euro euro a ora.



Il portale di servizi non dimentica nulla e prende in considerazione anche il nonno dog-sitter che porta a passeggio il cane. Per questo impiego riceverebbe 200 euro per dieci ore alla settimana.