Dal Giappone a Milano, al via la mostra di Utagawa Kuniyoshi

Animali fantastici, mondi bizzarri, ma anche samurai e donne bellissime. Utagawa Kuniyoshi, artista giapponese dell'800, li imprimeva su carta utilizzando matrici di legno. E' diventato così maestro indiscusso dell'ukiyoe (è il nome di questo genere di stampa molto particolare). Oggi la sua arte è arrivata per la prima volta in Italia: è in mostra al Museo della Permanente a Milano fino al 28 gennaio.