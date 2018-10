Cicatrici, il coraggio e la resilienza in mostra a Milano

In mostra ci sono quarantuno riproduzioni in miniatura di due capolavori, la Venere di Milo e il David di Michelangelo, due icone indiscusse di bellezza create tramite l'utilizzo della tecnologia 3D. Una piccola legione di guerrieri di plastica in miniatura che reinterpretano la bellezza dei due capolavori scultorei umanizzandola, scalfendone la perfezione, in qualche modo "cicatrizzandola". Ecco dunque che al pubblico vengono mostrate le "repliche" di Venere e David che mettono in evidenza tutta la loro vulnerabilità in tante piccole statue alte solo 35 centimetri. L'obiettivo principale è innescare una riflessione, un invito esplicito al confronto per comprendere gli aspetti più nascosti e intimi della malattia.



La mostra collettiva e anonima elimina anche le discriminazioni di genere: nessun indizio infatti permette di stabilire il sesso dell'artefice di ogni opera. "Ci siamo impegnati affinchè lo stigma della malattia non diventasse il motivo per cui le persone vengono a visitare la nostra mostra", precisa la responabile di +Lab Marinella Levi. "Si tratta di un momento di profonda riflessione ma soprattutto di un momento di gioia. Non vogliamo che la mostra dia l'occasione per affondare nel dolore e nel pietismo".