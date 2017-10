Botero arriva a Verona, in mostra la classicità di un pittore contemporaneo

Fernando Botero ha scelto Verona per concludere i festeggiamenti per il suo 85esimo compleanno e il mezzo secolo di carriera. Per l'occasione 50 delle sue opere sono in esposizione fino al 25 febbraio ad Amo, il museo della Fondazione dell'Arena di Verona, nel signorile contesto di Palazzo Forti. Tra i capolavori in mostra anche i celebri "Coniugi Arnolfi", la "Fornarina, aprés Raffaello" e "Cristo crocifisso".