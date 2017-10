Le opere di Claude Monet , il padre dell'impressionismo, sono in esposizione a Roma. Fino all' 11 febbraio 2018 è possibile ammirare al Complesso del Vittoriano alcuni dei lavori più esclusivi del pittore francese. Le opere in mostra, in tutto sessanta , fanno parte della collezione dello stesso artista, sono quelle che Monet custodì gelosamente nella sua casa di Giverny e che dopo la sua morte il figlio Michel ha donato al Musée Marmottan Monet di Parigi dal quale sono stati concessi per permettere la mostra romana.

L'esposizione è stata progettata in modo da illustrare l'intero percorso artistico del pittore che fece dell'impressionismo un'arte. La corrente infatti prende nome proprio da uno dei suoi quadri "Impression: soleil levant"(1873). Un modo di disegnare che all'epoca fu giudicato incompleto, in senso dispregiativo "un'impressione".



Le opere in mostra a Roma, nel loro complesso, illustrano in maniera esemplare il viaggio artistico di Monet grazie al quale l'artista riuscirà infine a riabilitare l'arte dell'impressionismo. Ci sono dunque sia i primissimi lavori, cioè le caricature, che i paesaggi di Parigi, Londra, ma anche della Liguria. In esposizione anche i celebri fiori "impressi" dall'artista: le ninfee, le rose, ma anche i salici piangenti. Questi ultimi rappresentano la fase matura della produzione del pittore, appartengono agli anni in cui si trasferì in Normandia e nella sua casa di Giverny costruì un vero e proprio giardino che utilizzava come modello per la sua arte. Tanto che un giorno disse: "Forse devo ai fiori l'essere diventato un pittore".



Monet.

Complesso del Vittoriano, Roma

fino all'11 febbraio 2018

Info http://www.ilvittoriano.com/mostra-monet-roma.html