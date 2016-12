ll Libro Possibile, la letteratura sbarca in Puglia

In nessun luogo come qui , nella città dove vide la luce Domenico Modugno, la vocazione alla musica, si affianca alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, ai sapori di un sud che è un crogiolo di culture varie dove tutto trova spazio fisico. Ecco perché non c'è da stupirsi che la manifestazione di quest'anno in programma dal 10 al 13 luglio, dove i libri sono protagonisti, si apre con Vinicio Capossela e il reading musicale del suo ultimo libro "Tefteri. Il libro dei conti in sospeso". “È il manifesto dell'intera edizione del festival” dice Rosella Santoro, direttrice artistica e organizzatrice della kermesse, la madrina che, insieme a Gianluca Loliva, Gabriella Genisi e Giuseppe Pascale, ogni anno assicura la partecipazione di nomi di spicco del panorama culturale internazionale e politico italiano, garantendo la varietà delle voci e dei punti di vista e assicurando speciali anteprime.

Un'appendice monografica della manifestazione sarà quella del 27 luglio, quando Polignano sarà una delle 5 tappe italiane, l'unica al sud, del tour di Jeffery Deaver, autore americano di fama internazionale, i suoi thriller sono best seller da milioni di copie.

Ma per le quattro serate del programma più intenso, sono ben 150 gli appuntamenti in calendario. Si partirà come sempre alle 20.30, quando il pubblico comincia a riempire stradine e piazze per incontrare autori, giornalisti, ministri e seguire i dibattiti d'attualità. Quest'anno si è resa necessaria l'apertura di una piazza in più per dare spazio agli ospiti. Di qui passeranno, per citarne solo alcuni Pierluigi Battista, Pietrangelo Buttafuoco, Paolo Mieli , Farian Sabahi, Nando Dalla Chiesa, Stefano Rodotà, don Luigi Ciotti, Vittorio Sgarbi, il ministro Gaetano Quagliarello con Marc Lazar. Il ministro Andrea Orlando parlerà con Raffaele Fitto della questione Ilva, ma si lascerà anche intervistare da Dario Vergassola, ospite immancabile del festival. Si parlerà di cinema con Sergio Rubini, Riccardo Scamarcio e Valeria Solarino. Di politica con Luca Telese e Marcello Veneziani. Interverrà il vincitore del Premio Strega 2013, grazie alla collaborazione collaudata con la fondazione Bellonci.

La letteratura sempre in primo piano e, solo per fare alcuni nomi in calendario, saranno presenti Paola Mastrocola , Diego De Silva, Massimo Carlotto, ma anche un nutrito gruppo di scrittori pugliesi e di esordienti. E infine non c'è da stupirsi se, contaminando saperi e sapori il tutto si concluderà con l'omaggio al "Vino Possibile", incontri e degustazioni con Jonathan Nossiter, Stefanno Bellotti, Oscar Farinetti e Giovanni Bietti.

Maria Luisa Sgobba