Addio a Umberto Eco: morto il padre de "Il nome della rosa" e "Il pendolo di Foucault"

Addio a Umberto Eco . Con lui il mondo della cultura perde una delle sue figure di spicco . Filosofo e semiologo - padre della semiotica interpretativa -, ma anche saggista prolifico e professore emerito dell'Università di Bologna e docente al celebre Dams. E' morto all'età di 84 anni. Famoso anche per la sua attività di scrittore con libri come " Il nome della rosa ", "Baudolino" e "Il pendolo di Foucault".

Eco era nato ad Alessandria il 5 gennaio del 1932. Tra i suoi maggiori successi letterari "Il nome della rosa" del 1980 e "Il pendolo di Foucault" del 1988. Il suo ultimo libro, "Anno zero", è stato pubblicato lo scorso anno da Bompiani. Oltre ad aver scritto romanzi di successo internazionale, nella sua lunga carriera Eco è stato autore di numerosi saggi di semiotica, estetica medievale, linguistica e filosofia.

Iniziò a interessarsi all'influenza dei mass media nella cultura di massa a partire dalla fine degli anni '50. Mentre dal 2010 divenne socio dell'Accademia dei Lincei per la classe di Scienze Morali, Storiche e Filosofiche.



Data del nuovo libro anticipata - L'ultimo libro di Eco, l'ennesima nuova impresa a cui aveva dato avvio, doveva essere pubblicato entro maggio per La nave di Teseo ma ora uscirà il 27 febbraio. Lo ha annunciato l'editore Eugenio Lio che con Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose e Anna Maria Lorusso si sono dimessi da Bompiani per iniziare una nuova avventura editoriale. "Pape Satan Aleppe", consegnato e corretto dallo scrittore, aspettava solo di andare in stampa. La copertina è disegnata dal suo amico Cerri. E' un libro di saggistica, di interventi su temi di attualità e lo pubblicheremo insieme ai suoi precedenti dieci titoli di saggistica", ha spiegato la Sgarbi.



Rito civile martedì al Castello Sforzesco di Milano - Eco sarà commemorato nella sua città d'adozione, Milano. L'ultimo saluto si terrà martedì alle 15 in forma laica al Castello Sforzesco. Lo ha annunciato il suo curatore editoriale, Mario Andreose, uscendo dalla casa milanese, dopo aver fatto visita ai familiari.