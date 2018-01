"Racconti di un futuro imperfetto", la fantascienza disegnata da Alfonso Font

Astronavi, alieni, esplorazioni galattiche, e soprattutto il futuro dell'umanità... I temi classici della fantascienza novecentesca declinati in versione fumetto da Alfonso Font in una serie di storie brevi e brevissime diventate di culto: è appena arrivato in libreria "Racconti di un futuro imperfetto" (96 pagine, Mondadori Oscar Ink, 17 euro).



Con il suo inconfondibile tratto, lo spagnolo Alfonso Font ha disegnato moltissime celebri serie, in bianco e nero o a colori, soprattutto storie di fantascienza.