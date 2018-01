Arriva "Faccia di Cuore", il fumetto di Luca Tiraboschi scritto con Ade Capone

"Faccia di Cuore" di Tiraboschi e Capone Tgcom24 1 di 8 Tgcom24 2 di 8 Tgcom24 3 di 8 Tgcom24 4 di 8 Tgcom24 5 di 8 Tgcom24 6 di 8 Tgcom24 7 di 8 Tgcom24 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La trama del racconto - Il ragazzo con la testa a cuore vive con i genitori, una coppia di anziani coniugi che, dopo averlo desiderato per tutta la vita, lo ha dato alla luce in avanzata età. A causa dell’eccessivo amore per il loro bambino, i due lo hanno sempre coperto di attenzioni ossessive, arrivando, però, a condizionarlo in ogni sua espressione. Faccia di Cuore non è mai uscito dalla casa dei suoi genitori, che hanno provveduto in proprio alla sua educazione e ad insegnargli e trasferirgli la loro visione del mondo e delle sue brutture. Il ragazzo, obbligato quindi alla cattività, cresce con una visione della vita e del mondo lontana dal vero. Per non correre il rischio che si renda conto della propria diversità e per impedire che possa in qualche modo interessarsi al mondo esterno, i genitori adibiscono un’ala intera della villetta di campagna dove vivono all’area di sfogo del proprio figlio, realizzando per lui una sorta di “Paese virtuale” dove può distrarsi e divertirsi senza i pericoli del mondo esterno, quello vero.