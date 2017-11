"Io qui sottoscritto", in mostra a Genova i testamenti dei grandi italiani

Un itinerario unico pensato per raccontare il volto più umano dei più grandi personaggi italiani attraverso le loro ultime volontà. E' così che veniamo a sapere, per esempio, che Gioacchino Belli, colpito dalla morte del padre, dispone nel suo testamento la nomina di ben 10 tutori per il figlio qualora lui venisse a mancare.



Mentre il generale La Marmora si preoccupa di lasciare la biancheria ai suoi servi. Luigi Pirandello invece predispone il suo stesso funerale: “Mi s'avvolga, nudo in un lenzuolo. E nessuno mi accompagni: il carro, il cavallo, il cocchiere e basta”.



Enrico De Nicola, invece, ci tiene a precisare che i suoi risparmi sono frutto di duro lavoro e di una propensione al risparmio. Il suo ultimo desiderio è di “non essere commemorato in nessun tempo, in nessun luogo, per nessuna ragione, in nessuna occasione”, ma è consapevole che in quanto primo presidente della Repubblica tale disposizione sarà impossibile da rispettare.