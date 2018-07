Torta caprese

Ingredienti:

200 g di burro

150 g di zucchero

4 uova

200 g di cioccolato fondente

200 g di farina di mandorle

Zucchero a velo qb



Procedimento:

Montare il burro con lo zucchero fino ad ottenere la consistenza di una pasta, aggiungere uno alla volta i tuorli continuando a montare; unire la farina di mandorle ed il cioccolato sciolto a bagnomaria. Montare gli albumi a neve fermissima ed incorporare al composto mescolando dal basso verso l'alto per non farli smontare. Mettere in una tortiera imburrata e cuocere per 45 minuti a 180°. far raffreddare e servire cosparsa di zucchero a velo.



