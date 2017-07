Lo sformato di verza e speck è un gustoso piatto unico realizzato con verza e patate cotte in padella, arricchite da formaggio, uova e speck prima di esser ripassate in forno. Lo sformato di verza e speck è una sorta di gateau di patate ricco e sostanzioso, buonissimo se mangiato tiepido o a temperatura ambiente! Potete sostituire lo speck con il prosciutto cotto o crudo.

PROCEDIMENTO

Lavate la verza, eliminate le foglie esterne più dure e rovinate e lessate in acqua bollente quelle che vi servono per la ricetta. Cuocetele per una decina di minuti, quindi scolatele e tagliatele a striscioline. In una larga padella fate imbiondire la cipolla nell'olio.