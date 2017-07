La parmigiana di zucchine è spesso considerata come una semplice variante della più famosa parmigiana di melanzane. In realtà, è un piatto unico ugualmente gustoso, ma diverso nel condimento e nella panatura delle zucchine. Nella mia parmigiana di zucchine ho utilizzato il ragù al posto della tradizionale salsa di pomodoro e ho impanato le zucchine con la farina e l'uovo invece che con la più sostanziosa pastella.

PROCEDIMENTO

Per preparare la parmigiana di zucchine, lavate e mondate le zucchine, tagliatele nel senso della lunghezza in fette di circa 1/2 cm. Mettete la farina in una ciotola e le uova sbattute con un pizzico di sale in un'altra. Impanate una per una le fette di zucchine, passandole prima nella farina e poi nell'uovo sbattuto.