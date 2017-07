Halloween: cheesecake alla zucca

La cheesecake alla zucca è una deliziosa variante alla classica cheesecake realizzata con una base di biscotti e un ripieno di panna, ricotta, yogurt e zucca. Tradizionalmente, la cheesecake alla zucca si prepara in occasione della festa più paurosa dell’anno, Halloween! La sua superficie diventa teatro di opere golose e mostruose allo stesso tempo, io ho disegnato una ragnatela con il cioccolato fondente, ma voi potete sbizzarrirvi!

PROCEDIMENTO

Tagliate la zucca a pezzetti e cuocetela in un pentolino a fuoco medio insieme all’acqua per circa 20 minuti. Frullatela e tenetela da parte. Frullate i biscotti insieme allo zucchero di canna, mescolateli bene con il burro fuso e distributeli in uno stampo a cerchio apribile foderato di carta da forno.