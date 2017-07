Gnocchi di spinaci al taleggio

PROCEDIMENTO

Lavate gli spinaci già puliti e mondati, quindi raccoglieteli in una casseruola con solo l'acqua residua del lavaggio. Cuocete con il coperchio fino a quando non saranno appassiti, strizzateli e frullateli per ottenere una purea.

Per la salsa al taleggio: tagliate il formaggio a cubetti, raccoglietelo in una casseruola e aggiungete il latte per farlo fondere dolcemente. Nel frattempo, lessate gli gnocchi in acqua bollente leggermente salata, scolateli non appena salgono a galla.