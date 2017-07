DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 ciambelline

Le ciambelline glassate al caffè sono dei dolcetti golosi realizzati con un impasto soffice al caffè e ricoperti da una glassa al caffè. Le ciambelline glassate al caffè sono state pensate in occasione della Festa del papà, ma sono buonissime in ogni momento dell'anno e della giornata! Inutile dire che a colazione sono fantastiche...L'aroma del caffè di queste ciambelline è molto intenso e non sono eccessivamente dolci, per questo ho cercato di compensare con la glassa che è più dolce e golosa!