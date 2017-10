Viareggio, all'uscita della discoteca si sottopongono a un test Hiv: 3 positivi

Fine serata da incubo per tre ragazzi toscani, dopo divertimento e balli in discoteca. I giovani, all'uscita del locale, si sono sottoposti a test gratuiti della saliva promossi dai volontari della Anlaids Versilia, presenti per una campagna di sensibilizzazione sull’Hiv. E tra le 60 persone che si sono offerte di eseguire lo screening, in tre - due ragazze e un ragazzo - sono risultati positivi al virus. È successo a Viareggio (Lucca), come riporta Il Tirreno.