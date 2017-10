Venezia, sequestrate 2.500 pasticche della "droga di Hitler"

L’uomo, domiciliato nel Lazio, era di ritorno da un viaggio di due settimane a Dacca. I militari dell’Arma l’hanno atteso nei parcheggi all’esterno dell’aeroporto di Venezia: tramite la perquisizione dei bagagli, hanno scoperto le pasticche, suddivise in nove involucri nascosti tra generi alimentari di ogni tipo.



Il bengalese è stato arrestato per importazione di droga. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la sua capacità operativa sul mercato della droga sintetica.