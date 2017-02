Usa, il telefono di Hitler venduto all'asta per 243mila dollari

Il telefono rotativo Siemens W38 - donato in origine a Hitler dalla Wehrmacht, le forze armate unificate della Germania nazista - è stato trovato dai soldati sovietici nella stanza di Eva Braun, compagna del führer, dopo l'assalto al suo bunker di Berlino, nel 1945. L'Armata Rossa offrì successivamente il telefono a un ufficiale brigadiere britannico di nome Sir Ralph Rayner, che ebbe l'incarico di stabilire un contatto con i russi a Berlino, i quali lo invitarono a visitare il bunker del dittatore.

Egli rifiutò l'offerta con educazione e scelse un altro telefono, rosso, che era vicino al letto di Hitler. "Disse ai russi che era il suo colore preferito, il che piacque abbastanza ai russi", ha raccontato recentemente alla Cnn il figlio del brigadiere, che ha appunto conservato il telefono in una casa di campagna in Inghilterra fino all'asta.



Questo strumento, utilizzato in veicoli e treni, nonché nel quartier generale di Hitler, è descritto nel catalogo come "l'arma più distruttiva di tutti i tempi, che ha mandato a morte milioni di persone". "È stato venduto a 243mila dollari. È un buon prezzo, siamo contenti", ha confermato a Efe il vice presidente Andreas Kornfeld di Alexander Historical Auction, dato che il prezzo stimato oscillava fra 200mila e 300mila dollari.



La società di aste del Maryland, in un pittoresco villaggio di poco più di 600 abitanti con casette di legno sulle rive di un canale, ha venduto all'asta più di un migliaio di oggetti, tra cui il telefono e una scultura in porcellana di un cane alsaziano per 24 mila dollari, portato a Hitler dal suo comandante Heinrich Himmler.



Entrambi i due oggetti sono stati acquistati tramite offerta per via telefonica e non sono stati resi pubblici i nomi degli acquirenti.