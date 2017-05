Una domenica in famiglia a Castelfranco Veneto (Treviso), dalle 8.30 alle 23.30, grazie a un permesso premio. Di questo ha goduto Lucio Niero, 45 anni, condannato a 30 anni di carcere nel 2008 per aver ucciso, seppellendola viva in una buca dopo averla massacrata, la ventenne Jennifer Zacconi , sua amante, incinta al nono mese del piccolo Hevan. Il decreto che ha accolto la richiesta dello stesso Niero è finito così al centro delle polemiche. A urlare tutta la sua disapprovazione è stato il padre della vittima, Tullio, a pochi giorni dall'undicesimo anniversario della morte della figlia, sopraggiunta nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2006. "Ho solo rabbia", dice.

"Chi paga è la vittima e basta, il carnefice non paga niente", ha affermato il padre di Jennifer Zacconi, che venne massacrata a calci e pugni e sepolta viva in una buca a Maerne di Martellago undici anni fa dal suo amante, che non voleva quel figlio.



"Ringraziamo le istituzioni, il governo che abbiamo, le leggi che ci sono - continua papà Tullio nel suo sfogo. - Se dopo undici anni e con due omicidi sulle spalle mandano fuori un assassino anche soltanto per una giornata, dentro di me non posso che avere rabbia".