Venezia, evade dai domiciliari perché ubriaco: assolto

Sfora di 20 minuti il tempo concesso per sbrigare le faccende, così un 51enne pluripregiudicato della provincia di Venezia finisce in Tribunale per evasione dai domiciliari. I carabinieri trovano, infatti, l'uomo per strada, a 700 metri dal suo domicilio, oltre l'orario consentito per l'uscita quotidiana, che non riesce a stare in piedi per il troppo alcool, mentre il barista del locale dove aveva alzato il gomito, tenta di trascinarlo fino alla sua abitazione. Per il giudice che lo assolve, il fatto non costituisce reato.