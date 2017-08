Milano, senegalese evade dai domiciliari per una pizza: "graziato" dal giudice

Dopo mesi di prigione per una decina di rapine, un giovane senegalese ottiene i domiciliari nella sua casa milanese. Ma dopo soli dieci giorni, non sopportando più la cucina di sua madre che gli propone sempre piatti tipici del Senegal, evade per soddisfare la sua voglia di pizza. Così, davanti al giudice del Tribunale di Milano, come riporta il sito di informazione Giustiziami, il ragazzo si giustifica: “Io ormai sono del tutto italiano e la cucina senegalese non mi piace più”. Con questa motivazione il togato decide di non applicare nessuna misura ma di tenere sotto controllo il giovane fino a ottobre, mese in cui è stata rinviata la causa. Con una raccomandazione, però: "La prossima volta, ordina la pizza a domicilio".