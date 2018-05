Veneto, il meteo dice pioggia e svuota le spiagge, ma c'è il sole: la rabbia di Zaia

Non è la prima volta che il presidente della Regione se la prende con i signori del "tempo che fa" per previsioni meteo disastrose che, alla prova dei fatti, vengono smentite. E adesso, dopo un weekend quasi estivo che avrebbe davvero potuto fare il tutto esaurito sulle spiagge del Veneto, non gli va giù che tutto sia stato rovinato dagli annunci di piogge e temporali assolutamente farlocchi.



"Almeno mettano la percentuale di attendibilità - sottolinea -. Perché se vedi che le previsioni danno pioggia ma che l'attendibilità è al 10 per cento, vuol dire che non pioverà". D'altra parte l'industria del turismo in Veneto fa "17 miliardi di euro di fatturato e 70 milioni di presenze, 32 milioni delle quali sulle spiagge". "Non è possibile - dice Zaia - che poi ci sia qualcuno che ci svuota gli alberghi con previsioni sbagliate".