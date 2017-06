Obbligo vaccini, Zaia: Veneto impugnerà il decreto davanti alla Consulta

La giunta regionale del Veneto ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il decreto del governo sull' obbligatorietà dei vaccini . Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia che ha spiegato le motivazioni in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. "Il Veneto ha dimostrato, con una performance del 92,6%, che non è l'obbligo a risolvere il problema, quanto il dialogo con le mamme e le famiglie", ha sottolineato.

"Questo decreto - ha aggiunto Zaia - va addirittura oltre l'obbligatorietà, con misure coercitive. Noi siamo davanti a un decreto che oggi è legge e ha efficacia giuridica e l'avrà ancora di più dopo la conversione. La posizione della Regione non è mettere in discussione il vaccino ma mettere in discussione alcuni aspetti del decreto".



"Abbiamo dato mandato all'avvocatura di impugnare davanti alla Corte Costituzionale. Non lo facciamo perché siamo contro ai vaccini - ha tenuto a precisare - non incontro mamme che mi dicono no senza se e senza ma, ma mamme che sono preoccupate dal numero dei vaccini e dall'impossibilità di scegliere un programma vaccinale".