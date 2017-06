Vaccini, corteo "no vax" a Roma: "Chiediamo libertà di scelta"

Con magliette bianche e al grido di "libertà di scelta" il popolo "no vax" è sceso in piazza a Roma per protestare contro il decreto che ha introdotto l'obbligo di 12 vaccinazioni per la frequenza scolastica. La manifestazione degli antivaccinisti, partita da Bocca della Verità e snodatasi per le vie della città, ha raccolto attivisti provenienti da tutta Italia. Tra loro rappresentanti di associazioni, medici, avvocati, genitori e ragazzi.