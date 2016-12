12:12 - Il signore che nel video cammina con passo spedito per Venezia è un mendicante romeno di 56 anni senza fissa dimora. Sale tranquillamente e senza difficoltà alcuna anche i gradini dei ponti.

Ma quando si tratta di impietosire i passanti e di chiedere loro qualche spicciolo ecco la trasformazione: un bastone nella mano destra, il braccio sinistro tremolante, la schiena ingobbita, il passo incerto.



In questi giorni il suo luogo di lavoro erano le strade di Jesolo, dove avvicinava i turisti in vacanza nella località balneare adriatica. In molti si son fatti impietosire da quell'invalido, o meglio, falso invalido.



Qualcuno però, lo ha fotografato, filmato e denunciato ai vigili urbani. Ora il mendicante romeno rischia una multa e tre mesi di reclusione per aver abusato della credibilità popolare, reato sancito dal codice penale.