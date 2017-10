Veneto, i kit elettorali stampati per il referendum sono incompleti

Il referendum sulla "autonomia Veneta" è alle porte ma è sorto un problema non indifferente. A quanto pare il kit elettorale consegnato ai vari seggi ha un modulo che è stato stampato solo parzialmente: mancherebbe una parte strategica del verbale, che raccoglie tra le altre cose il conteggio dei voti validi. Moreno Morello, l'inviato di Striscia la Notizia, ha ascoltato Maurizio Gasparin, Direttore della Programmazione per lo Sviluppo Strategico, il quale ha assicurato di aver risolto in maniera tempestiva il problema e provveduto al rinvio del materiale ai seggi.