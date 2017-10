20 ottobre 2017 16:41 Referendum Lombardia e Veneto, ecco come votare domenica 22 ottobre La scheda che spiega come partecipare alla consultazione

Gli elettori lombardi e veneti sono chiamati alle urne domenica 22 ottobre per esprimersi sul cosiddetto "referendum per l'autonomia". L'appuntamento è solo consultivo e quindi non vincolante. Se infatti dovesse vincere il sì né la Lombardia né il Veneto opteranno per la secessione dal resto del Paese né diventeranno automaticamente regioni a statuto speciale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle modalità di voto.

Chi vota - Alle urne sono chiamati tutti i cittadini residenti e iscritti nelle liste elettorali.



Come e quando votare - Per votare occorre recarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale dove è sufficiente presentare un valido documento di identità. Si vota dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 22 ottobre.



Perché si vota - In Lombardia la consultazione è stata indetta dal governatore Roberto Maroni in base a una proposta approvata in Consiglio regionale dal centrodestra e dal Movimento 5 Stelle. In entrambe le regioni toccate dal voto, l'iniziativa referendaria si muove nel quadro dell'articolo 116 della Costituzione che riconosce alle Regioni a statuto ordinario la possibilità di accedere a condizioni differenziate di autonomia nelle materie concorrenti elencate nell'articolo 117. La procedura istituzionale del cosiddetto "regionalismo differenziato" si avvia su iniziativa della Regione interessata e si conclude con una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un'intesa tra il Governo e la Regione stessa.



Serve il quorum? - In Lombardia, a differenza del Veneto, per il referendum non è previsto il raggiungimento del quorum: ciò che conta sarà dunque la vittoria del sì o del no, a prescindere dal numero di cittadini che si recheranno alle urne.