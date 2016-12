14 febbraio 2015 Vaticano, il Papa nomina 20 nuovi cardinali: "Uomini Chiesa non devono covare rabbia" "Rancore? Dio ce ne scampi e ce ne liberi", ha detto Francesco durante il concistoro Tweet google 0 Invia ad un amico

13:53 - "Il rancore non è accettabile nell'uomo di Chiesa". Lo afferma il Papa durante il concistoro per le creazioni dei nuovi 20 cardinali, 15 elettori e 5 non elettori. "Se pure si può scusare una arrabbiatura momentanea e subito sbollita, non altrettanto per il rancore. Dio ce ne scampi e liberi", ha ribadito Francesco. Il Pontefice ha quindi messo in guardia dalla "ira trattenuta e 'covata' dentro che ti porta a tenere conto dei mali che ricevi".

"Quella cardinalizia è certamente una dignità, ma non è onorifica", ha spiegato. "Cardine non è qualcosa di accessorio" ma è "perno, punto di appoggio e di movimento essenziale per la vita della comunità". "Sappiate amare senza confini", ha poi affermato. Amare ciò che è grande senza trascurare ciò che è piccolo; amare le piccole cose nell'orizzonte delle grandi". Avere "l'intenzione ferma e costante di volere il bene sempre e per tutti, anche per quelli che non ci vogliono bene".



"Abbiate senso della giustizia" - Chi è chiamato nella Chiesa al servizio del governo deve avere un forte senso della giustizia, così che qualunque ingiustizia gli risulti inaccettabile anche quella potesse essere vantaggiosa per lui o per la Chiesa", ha ribadito Francesco durante l'omelia. Il Papa ha chiesto anche di non essere "autocentrati", perché chi lo è "finisce per cercare il proprio interesse" magari "ammantato di nobili sentimenti". Ha auspicato che il popolo trovi sempre "in noi ferma denuncia dell'ingiustizia e servizio gioioso di verità".



"Siate capaci di perdonare sempre" - Il Pontefice ha poi messo in evidenza l'importanza del perdono. Dovere essere "persone capaci di perdonare sempre; di dare sempre fiducia", "capaci di infondere sempre speranza", "persone che sanno sopportare con pazienza ogni situazione e ogni fratello e sorella".



Alla fine del concistoro per le creazioni cardinalizie, papa Francesco tiene anche un concistoro ordinario pubblico per la canonizzazione di tre Beate: Giovanna Emilia De Villeneuve, Maria di Gesù del crocifisso e Maria Alfonsia Danil Ghattas. Presente anche il Papa emerito Benedetto XVI.