Terremoto, in salvo il cane sepolto vivo a Norcia

Sepolto vivo per ore sotto le macerie di Norcia, dopo la scossa delle 7.40 del 30 ottobre; ha guaito fino all'ultimo respiro, finché i soccorritori in zona potessero avvertire la sua presenza nel pieno del disastro. Il cane dei vigili del fuoco, alla fine, ha fiutato la sua presenza e indicato il punto esatto in cui scavare. Così è stato salvato Ulisse, il cane miracolato perché estratto in buone condizioni; è stato poi portato per accertamenti in una clinica veterinaria di Rieti.