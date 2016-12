Resta veramente poco di Castelluccio di Norcia, un paesino di 120 abitanti a 28 chilometri da Norcia, di cui è frazione. Come dimostra un video realizzato dai Vigili del Fuoco in elicottero, ora questo piccolo borgo, famoso in tutto il mondo per le lenticchie e la bellezza dei suoi scorci durante il periodo della fioritura tra giugno e luglio, si presenta come un paese fantasma: delle case restano praticamente solo macerie. Castelluccio è ora isolato, si raggiunge solo in elicottero o attraverso una strada sterrata che attraversa i monti. Gli abitanti se ne sono andati quasi tutti, a parte una ventina che non vogliono lasciare il paese.