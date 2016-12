Terremoto, sfollati con i cani rifiutati dai centri d'accoglienza: la denuncia dell'Enpa

Se il salvataggio del cane Ulisse a Norcia, sepolto vivo per ore dalle macerie provocate dalla scossa del 30, riaccende la speranza di rinascita anche in chi ha perso tutto e rimane solo con il proprio quattrozampe, confortano molto meno gli episodi di esclusione dall'accoglienza di terremotati in cerca di riparo nelle strutture pubbliche con cani e gatti.



Tra le storie denunciate dall'Enpa c'è anche quella di un disabile di Teramo che doveva essere separato dal suo fedele amico, ma si è riusciti, con l'intervento dell'associazione, a scongiurare il peggio. La mediazione dei volontari permette anche di trovare soluzioni, come l'ultima annunciata via Twitter: "Sfollati con cani e gatti sono ben accetti nel Centro dell'Università di Piano d'Accio (Te) grazie a nostro accordo con Comune di Teramo". A occuparsi in prima persona della situazione nel Teramano è Brenda Marsilii dell'Enpa di zona.



"Al momento è tutto sotto controllo - riferisce a Tgcom24 - ma la situazione a Teramo e provincia per l'emergenza animali va aggiornata giorno per giorno, mano a mano che vengono valutate le case agibili e non agibili e recuperati anche nei paesini gli animali di casa, tartarughe comprese". "Capiamo anche le situazioni di tensione quando ci si trova a convivere forzatamente in un posto come un palazzetto e non si dorme da diverse notti - conclude - ma fino ad ora abbiamo trovato con l'aiuto delle istituzioni soluzioni che non sono traumatiche né per le persone né per gli animali".