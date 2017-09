Treviso, muoiono nello stesso giorno dopo 67 anni di matrimonio

Sono morti a quattro ore di distanza Primo Bortolotto e Anna Mason , marito e moglie di San Marco di Resana , Treviso . Dopo aver condiviso 67 anni di amore, esperienze, gioie e difficoltà non sono riusciti a separarsi. E sono volati in cielo uniti come nella vita. Anna, 92 anni , era malata di Alzheimer da qualche anno e, quando è stata ricoverata in ospedale, il suo 93enne Primo non ce l’ha fatta a sopportare il dolore. Si è spento nella sua casa, una casa di ricordi felici. Anna è morta poco dopo.

“Hanno vissuto una vita insieme, erano legatissimi - hanno raccontato i figli alla Tribuna di Treviso - Il distacco per loro è stato tremendo, un dolore a cui, vista anche l’età avanzata, non hanno avuto la forza di reagire”. Anche Primo da circa un anno aveva contratto una patologia. La malattia, però, ha rafforzato ulteriormente il loro rapporto. Così come la morte del figlio 21enne Antonio, che nel 1985 ha avuto un incidente tornando dal lavoro. Solo la forza del loro amore li ha aiutati ad alleviare il dolore.



Quando Anna è stata ricoverata in ospedale, per Primo è stato un dolore troppo forte non vederla accanto a sè prima di addormentarsi. Così, i figli hanno deciso di organizzare un unico funerale per non dividerli mai più.