Cade aereo da turismo in Trentino: muore pilota, ferita gravemente allieva

Un aereo da turismo, partito dall'aeroporto Bolzano, è precipitato sulle Dolomiti, in Trentino. Il bilancio è di un morto, il pilota di 70 anni, e una ferita grave, l'allieva 29enne. L'incidente è avvenuto nella zona di Monte Croce, nella catena del Lagorai. La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano ma non risulta in pericolo di vita.