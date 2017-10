Roma, aereo da turismo cade sui binari dell'Alta velocità

Un aereo da turismo è precipitato sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità a Roma, in via Salaria, mentre era in fase di atterraggio. L'incidente si è verificato alle 16.40, e sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco della Capitale. Le due persone a bordo del velivolo, il pilota 49enne e il passeggero 60enne, sono rimaste ferite gravemente. Il traffico sulla linea ferroviaria è ripreso