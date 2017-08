Sardegna, cade in Gallura un ultraleggero partito da Verona: 2 morti

Un ultraleggero è precipitato in località Li Balzaghi, in Gallura (Sardegna). I due occupanti sono morti carbonizzati dopo lo schianto. Il velivolo era partito da Verona e sarebbe dovuto atterrare nell'aviosuperficie di Costa Paradiso. Secondo una prima ricostruzione l'aereo, andato in stallo, è precipitato e ha preso fuoco. Il velivolo viaggiava con un altro ultraleggero guidato da un amico pilota, che ha assistito impotente alla tragedia.