Dal 2004 a oggi, i principali disastri aerei degli ultimi 15 anni

Di seguito i principali disastri aerei degli ultimi 15 anni



2004 - Il 3 gennaio un Boeing 737 dell'egiziana Flash Airlines, partito da Sharm el Sheik, precipita dopo il decollo: 148 morti, in gran parte turisti francesi.



2005 - A febbraio, il volo Kam Air 904, da Herat a Kabul, si schianta su una montagna a oltre 3.000 metri, 104 i morti. Ad agosto due incidenti: un volo Helios Airways precipita vicino Atene e muoiono in 121. In Venezuela il volo West Caribbean Airways precipita dopo un incendio ai motori: 160 i morti.



2006 - Un jet dell'armena Armavia precipita durante un atterraggio, tutti i 113 a bordo perdono la vita. A luglio, un volo della compagnia russa S7 Airlines atterra e va fuori pista a Irkutsk con 203 persone a bordo: 125 passeggeri e 8 dell'equipaggio perdono la vita. Ad agosto, un Tupolev della russa Pulkovo Airlines precipita nel Donetsk: muoiono in 170.



2007 - Un volo della brasiliana Tam Linhas Aereas va fuoripista in atterraggio a San Paolo. Muoiono 181 passeggeri, 6 membri dell'equipaggio e 12 persone a terra.



2008 - A Madrid un MD-82 Spanair si incendia durante il decollo verso le Canarie, va fuori pista e si spezza in due. 154 morti.



2009 - Il volo Air France 447 partito da Rio e diretto a Parigi precipita nell'Oceano Atlantico: 228 i morti.



2010 - Ad aprile un Tupolev-Tu 154 con il presidente polacco, Lech Kaczynski, si schianta a Smolensk, muoiono in 95. A maggio, un aereo Air India Express esce di pista a Mangalore, 160 morti.



2011 - Sono 127 le vittime del Boeing 727 della linea Hewa Bora, schiantatosi a Kisangani.



2012 - Un volo della nigeriana Dana Air, si schianta su un edificio a due piani a Lagos: 163 i morti.



2013 - Il 17 novembre il volo Tatarstan Airlines 363, un Boeing 737, precipita durante la fase di atterraggio al Aeroporto di Kazan, in Russia, uccidendo 50 persone a bordo.



2014 - Doppia tragedia per la Malaysia Airlines. L'MH370 Kuala Lumpur-Pechino scompare misteriosamente a marzo con 239 a bordo. Il 17 luglio nei cieli ucraini teatro della guerra tra filo-Kiev e separatisti russi, un missile abbatte l'MH17, 298 i morti.



2015 - Il 24 marzo il Germanwings 9525 precipita sulle Alpi francesi: 150 i morti, compreso il copilota Andreas Lubitz che ha fatto volontariamente schiantare l'aereo.



2016 - Il 19 maggio il volo MS804 Egyptair Parigi-Cairo si inabissa. A bordo 66 persone. A fine novembre il volo Lamia 2933 precipita durante l'avvicinamento a Medelln senza carburante. Dei 77 a bordo solo 6 sopravvivono. Fra i passeggeri la squadra di calcio brasiliana Chapecoense. A dicembre un aereo militare russo in viaggio per la Siria cade nel mar Nero con 92 passeggeri a bordo tra cui la banda Alexandrov che doveva tenere un concerto per le truppe.



2017 - Secondo uno studio, l'anno piu' sicuro nella storia dell'aviazione commerciale mondiale: 10 incidenti mortali con 79 vittime in totale. L'incidente più grave a gennaio 2017, quando un aereo cargo turco è precipitato su un villaggio nel Kirghizistan uccidendo i quattro membri dell'equipaggio e 35 persone a terra.