Uccide la moglie a coltellate durante una lite, arrestato 55enne nel Pisano

00:56 - Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio della moglie, 53 anni, uccisa dall'uomo a coltellate durante una lite. E' successo a Castelnuovo di Val di Cecina, nel Pisano. Il litigio sarebbe scoppiato per problemi legati alla separazione in corso. La coppia ha due figli, di 21 e 16 anni.

La vittima, Sandra Fillini, svolgeva la professione di medico presso l'Asl del paese. Il marito, Roberto Barbieri, originario di Piancastagnaio (Siena), è dipendente dell'Enel. L'uomo avrebbe agito in preda a un raptus. Sul corpo della donna ci sono numerose ferite che testimonierebbero la violenza e la rabbia con il quale il coniuge si è accanito su di lei.