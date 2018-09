Sposo scappa con i soldi delle buste, il matrimonio finisce in rissa

E' scappato con i soldi delle buste del matrimonio e ha abbandonato la sposa, durante il banchetto nuziale, per svagarsi l'ultima volta prima del definitivo "finché morte non vi separi". E' successo in un ristorante di Trecase, in provincia di Napoli, dove il matrimonio è finito in rissa tra i parenti. Lo sposo, un militare romano, si è defilato ed è sparito per quattro ore mentre tutti gli invitati, compresa la sposa, una donna di Torre del Greco, si chiedevano dove fosse finito.