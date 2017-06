La storia ha fatto il giro del Paese, soprattutto dei social. Lei ha trovato il coraggio di apparire in televisione per raccontare la sua sventura: "Ho realizzato che non sarebbe finita bene nel momento in cui mi ha chiamato per dirmi che sarebbe dovuto rientrare in caserma - dice - Da allora non lo ho più sentito". Quindi prosegue: "Sposarsi è stata una scelta di entrambi: io non ho costretto nessuno ad arrivare all'altare. Avrebbe dovuto pensarci prima". E sulla possibilità di perdonarlo, Nadia non ha dubbi: "Mai, non sono cose che si possono perdonare. Per me e per la mia famiglia è stato un grande dolore".



Tutta un'altra storia quella raccontata dal mancato sposo: "Avevo anticipato già dal giorno prima che non potevo essere al matrimonio per questioni di turno e perché stavo male. Lei, invece di chiedermi di rinviare le nozze mi ha attaccato dicendo che voleva i danni morali" - ha dichiarato Giovanni Delogu in in un’intervista radiofonica ai microfoni di Radio Intrernazionale - “Lei sapeva bene che non l'avrei sposata quel giorno, l’avevo avvertita. Ma in chiesa è andata lo stesso. Le cose non stanno cosi come vengono raccontate. Non stava male come dice, altrimenti non sarebbe mai andata in ristorante".



Il militare 24enne racconta anche qualche retroscena: "La mia famiglia era contraria al matrimonio. L'hanno saputo solo due settimane prima perché lei ha fatto di tutto per tenerlo nascosto. Mi aveva convinto a sposarmi senza dire nulla ai miei". L'intervista si conclude con un attacco

alla sua ex promessa sposa: "Si faccia un esame di coscienza, doveva essere più sincera con me dopo tutto quello che ho fatto per lei. Resterà sempre sola, che pensi ai figli anziché alle fesserie".