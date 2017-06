Sposa abbandonata, il ristoratore: "Piangeva, ma è stata una bella festa"

Doveva essere il giorno più bello della sua vita e non ha voluto rinunciare alla festa. Così la sposa abbandonata all'altare a Sorso, piccolo paesino in provincia di Sassari, si è armata di coraggio e non ha rinunciato al pranzo di nozze. Il ristoratore ha raccontato il clima che si respirava: "E' stata una bella festa comunque". La 39enne è diventata una star del web e ha ricevuto tante manifestazioni di simpatia.

Nadia Murineddu ha atteso invano il futuro marito, un militare di 16 anni più giovane. L'uomo non si è presentato, ma la sposa mancata ha deciso di andare con i parenti e gli amici al ristorante, dove tutto era pronto per i festeggiamenti post cerimonia. "Ho pensato: in fondo non è morto nessuno" ha raccontato la donna, che non si è persa d'animo e ha anche tagliato la torta, senza la statuina degli sposi che la decorava.