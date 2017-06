Sassari, sposa abbandonata all'altare non rinuncia alla festa con gli invitati

Brutta avventura per una promessa sposa 39enne di Sorso, in provincia di Sassari. Come riporta "La nuova Sardegna", le nozze sono saltate in extremis quando il fidanzato, un militare di 24 anni, non si è presentato all'altare. La donna non ha potuto evitare l'imbarazzo dell'abbandono, perché il mancato consorte ha deciso di farsi indietro quando tutti gli invitati erano già schierati in chiesa. Il ricevimento però, non è stato annullato: la respinta ha deciso di fare buon viso a cattivo gioco e di non rinunciare al pranzo nuziale già prenotato.